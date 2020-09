Zürich: Demo gegen Corona-Maßnahmen eskaliert

Auch in Wien kam es am Freitagnachmittag zu einer Kundgebung von Corona-Skeptikern und Impfgegnern vor der Ärztekammer in der Weihburggasse. Unter den Teilnehmern war auch Team-Strache-Kandidatin Christina Kohl - und der verurteile Holocaustleugner Gottfried Küssel, wie das „Presse Service Wien“ auf Twitter berichtete.