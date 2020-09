Firma in China durchleuchtete Millionen Ausländer

Daten wurden wohl vielerorts illegal gesammelt

Balding und Potter weisen darauf hin, dass die Sammlung der Daten in vielen Fällen vermutlich gegen die Datenschutzgesetze in den Ländern verstoßen hat, in denen die Zielpersonen leben. Die IT-Security-Forscher halten fest: „Chinesische Geheimdienste, Militärs und Sicherheitsbehörden nutzen die Umwelt der offenen Information, die wir in liberalen Demokratien als gegeben betrachten, um gezielt Individuen und Institutionen ins Visier zu nehmen.“ Man beginne erst zu verstehen, wie stark China mit den Daten in Aufklärungs- und Beeinflussungsoperationen im Ausland investiere.