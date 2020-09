RB-Star Verstappen hat langsam die Schnauze voll

Max zündete in Mugello in der ersten Emotion ein Feuerwerk an nicht druckreifen Schimpfwörtern, aber auch mit ein wenig Abstand ist der Ärger des 22-jährigen Niederländers noch nicht verraucht: „Momentan muss ich sagen, dass ich keine Lust mehr habe, die Schnauze voll habe. Ich bin einfach enttäuscht, denn wir könnten sogar Mercedes schlagen!“ Beim Start in Mugello wollte Verstappen das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton attackieren, ein plötzlicher Leistungsverlust ließ ihn stattdessen ins Mittelfeld abrutschen.