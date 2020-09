Bär schleicht sich an Haus und betätigt Türklingel

Nicht der Postbote, sondern ein Bär begehrte in einem Haus in Truckee (Kalifornien) Einlass. Eine Videokamera zeigt, wie sich das Raubtier an das Haus schleicht und - mitten in der Nacht - die Türklingel betätigt. Da Meister Petz der Zugang verwehrt bleibt, zieht er alsbald wieder von dannen.