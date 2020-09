Neusiedl/Zaya: Kollektiv als Erfolgsgarant

Neusiedls Kicker erinnern sich ungern an das Abstiegsdrama der Saison 2018/19. Trotz identer Punkteanzahl und Tordifferenz wie Klosterneuburg, musste die Lesdedaj-Truppe den Gang in die 1. Klasse Nord antreten. „Da wir zu oft Remis gespielt hatten, mussten wir runter! Die darauffolgenden Saison wurde von Corona gebremst“, so Trainer Robert Lesdedaj.