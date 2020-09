Heimat statt Bundesliga für das Urgestein

„Steirerkrone“: Sigi, spannender hättet ihr’s beim 3:2 in der Oberliga gegen Krieglach nicht machen können, oder?

Rasswalder: Das war Wahnsinn, durch ein Tor in der 93. Minute zu gewinnen! Aber wir kennen auch die andere Seite, in der ersten Runde gegen Judenburg haben wir zwei späte Tore bekommen und verloren...