Corona-Kommission verteidigt Einführung der Ampel

Nach teils heftiger Kritik der letzten Tage verteidigt die Corona-Kommission die Einführung des Ampelsystems in Österreich. In Anbetracht der steigenden Fallzahlen sei diese unbedingt notwendig, erklärt die Sprecherin der Kommission, Daniela Schmid. Am Montag werde man außertourlich zusammentreten, um die aktuelle Lage zu besprechen.