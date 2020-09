Grippeimpfung: Der Bedarf in Kärnten ist enorm

Mitte Oktober beginnen die Grippeimpfungen. Und schon jetzt liegen in vielen Apotheken endlos lange Listen mit Vorbestellungen auf. Eva Küstner aus der Hubertus-Apotheke in Spittal würde 5000 Dosen brauchen, geliefert werden nur 100. Die Nachfrage könne heuer nicht annähernd gedeckt werden. Das kann auch Matthias Abuja von der Engel-Apotheke in Klagenfurt bestätigen: „Wir kriegen 500 Dosen Impfstoff. Wir würden heuer aber viel mehr benötigen.“ Das sei im Jänner, als die Bestellungen aufgegeben wurden, aber noch nicht absehbar gewesen.