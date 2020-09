Corona-Strafen um 2,4 Mio. Euro in Wien verhängt

Wien liegt nicht nur bei den täglichen Neuinfektionen vorne (plus 387 in 24 Stunden), sondern auch bei den Corona-Strafsummen. In Wien wurden bislang Corona-Strafen in Höhe von 2,4 Millionen Euro verhängt. Dahinter folgen Vorarlberg mit 999.245 Euro, Tirol (501.338 Euro) und die Steiermark (486.582 Euro). Im Umgang mit den Strafen wird der Ruf laut nach „mehr Professionalität“.