Ungarin mit Pkw in den Straßengraben gestürzt

Am Mittwochabend ist eine ungarische Pkw-Lenker in einer scharfen Kurve in Schiefling am See von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Ein Jogger hörte den Krach durch den Unfall und alarmierte die Rettung. Die Frau wurde verletzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.