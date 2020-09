Archäologen zweifeln auf der „Hohen Birga“

Ganzen Bau nie entdeckt

Denn seit mehreren Jahren führt das Institut für Archäologie der Universität Innsbruck auf demselben Hügel Forschungen durch. Wie Grabungsleiter Florian Müller schildert, muss so manche Erkenntnis von Menghin aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden: „Die Feststellung, dass es sich um eine Siedlung aus der Eisenzeit handelt, hat natürlich gestimmt. Falsch lag er eher in der Interpretation davon, was nun ein Haus ist und was nicht.“