Jackie Kennedys Kulttasche von 1961 erlebt Revival

Alle Modelle der Jackie 1961 sind in schwarzem und rotem Leder sowie in GG Supreme Canvas mit Webstreifen erhältlich. Die kleinen und Mini-Versionen verfügen über eine erweiterte Palette, die Python in neutralen Farben sowie Pastelltöne von Süßigkeiten in Flieder, Butter, Hellblau und zartem Rosa enthält. Ein längerer, abnehmbarer Schultergurt unterstreicht die flexible Persönlichkeit und Vielseitigkeit des neuen Jackie.