Thomas Birch - vom Opernsänger zum Sportmasseur

Nach dem 2:1 gegen den FavAC war am Wienerberg Mega-Party angesagt. Und Präsident und Mäzen Michael Heissenberger versprach: „Bei unserem Oktoberfest lass ich den Mr. Bob auftreten!“ Mr. Bob, wer? In Anlehnung an die Dschungelcampfigur verpasste Kapitän Schlossinger Masseur Thomas Birch diesen Spitznamen. Aber: Hinter dem Mann mit den starken Händen verbirgt sich auch ein Mann mit einer starken Stimme. „Ich hab meine Ausbildung zum Opernsänger am Konservatorium in Sydney gemacht, bin dann über Hampshire und Venedig nach Wien gekommen“, verriet der 33-Jährige aus Geelong nahe Melbourne.



Und dank Sebastian Schwarz, heute Generalintendant des Königlichen Theaters von Turin, bekam Birch ein Engagement beim Jungen Ensemble am Theater an der Wien, wo er auch mit Weltstar José Carreras auf der Bühne stand.



Ausbildung zum Sportmasseur

Dann zwang den „Crocodile Dundee“ allerdings eine Refluxkrankheit zu einer kleinen Operation. „Das war unumgänglich, meine Stimme war nach dreißig Minuten weg“, erinnert sich Birch, der die siebenmonatige Pause nutzte, um eine Ausbildung als Sportmasseur zu absolvieren. „Ich hab in Australien Fußball und Australian Football gespielt, auch geboxt. Ich liebe den Sport und hab jetzt die Möglichkeit, beides zu verbinden“, lächelt Mr. Bob, der im Oktober zum Vorsingen nach Rom reisen wird, und präzisiert seine Zukunftspläne. „Mein Traum wäre es, sechs Monate an einem der großen Opernhäuser wie der Wiener Staatsoper, der New Yorker Metropolitan oder der Mailänder Scala zu singen und sechs Monate am Fußballplatz zu arbeiten.“



Ein paar Worte Wienerisch spricht der mit der Sopranistin Amy verheiratete Papa der kleinen Elisa (3) auch schon. „Oida“ oder „Wos is, kann ich schon?“, lacht der Tenor, der sich sein Programm für Heissenbergers Oktoberfest (3. 10.) schon zurechtgelegt hat. „Einige Wienerlieder wie ,Wien, Wien, nur du allein‘ oder ,Dein ist mein ganzes Herz‘ auch“, lacht Mr. Bob, den beim SV Wienerberg jeder ins Herz geschlossen hat.