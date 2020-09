Betrunkener verletzt bei Festnahme fünf Polizisten

Die Beamten waren vom Besitzer der Tankstelle verständigt worden, da der offensichtlich betrunkene Mann „Probleme machte“, wie die Exekutive berichtete. Auch das Eintreffen der Polizei änderte nichts am Verhalten des Mannes. „Er zeigte sich von Anfang an äußerst aggressiv und beschimpfte die Polizisten deftig“, so Sprecherin Barbara Gass. Da er sich trotz mehrmaliger Abmahnung nicht beruhigte, wurde er festgenommen.