Motorradfahrer (27) touchiert zwei Pkw - tot

Ein 27-jähriger in Tirol wohnender Kroate ist am Samstag in Hallein in Salzburg mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Der Mann überholte laut Polizei trotz Überholverbot in einer Rechtskurve eine Fahrzeugkolonne. Dabei touchierte er zuerst einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 82-Jährigen Tennengauerin. Diese verriss dann ihr Auto auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen eine Betonmauer.