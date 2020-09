Kleinbus ging auf Autobahn in Flammen auf

Am Freitag gegen 13.30 Uhr geriet auf der Brennerautobahn bei Mühlbachl ein Kleinbus in Vollbrand. Während der Fahrt wurden die Insassen, drei Schweden im Alter von 63, 61 und 36 Jahren, von vorbeifahrenden Autofahrern auf den Brand aufmerksam gemacht. Sie konnten das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen abstellen und sich sowie einige Gegenstände in Sicherheit bringen. Niemand wurde verletzt.