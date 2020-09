Edtstadler sagt Facebook, Google und Co. Kampf an

So müsse es ab jetzt Ansprechpersonen der amerikanischen Internetriesen in Österreich geben, damit Opfer eine Möglichkeit haben, Hasspostings so rasch wie möglich löschen zu lassen. Ansonsten drohen Facebook und Co. Strafen bis zu zehn Millionen Euro. „Die Geldbußen sind sehr hoch, aber das ist auch notwendig, damit wir auch von diesen Konzernen, die ja auch in Österreich Millionen erwirtschaften, ernst genommen werden.“