„Keine Angst“ in Bus und Bahn

Zur Ausgangslage: Mit dem Ende der Sommerferien für die 200.000 Schüler gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch der reguläre Fahrplan mit dichteren Intervallen, Verstärkerbussen und mehr Bahnverbindungen. In den Bezirken Baden, Wiener Neustadt und Neunkirchen sowie in deren Einzugsgebieten treten heuer neue Schulfahrpläne in Kraft, modernste Busse werden eingesetzt. Schleritzko: „Landesweit bieten wir nun dichtere Intervalle, Verstärkerbusse und mehr Bahnverbindungen. Was die Kapazitäten anbelangt, können wir sagen: Alles, was Räder hat, ist auch im Einsatz.“