Fußball-Legende nimmt Flüchtling bei sich auf

Er oder sie weiß noch nichts davon, aber in einer Woche wird sich das Leben eines Flüchtlings drastisch verändern. Und zwar dank Gary Lineker (59) - seines Zeichens WM-Torschützenkönig von 1986, England-Teamlegende und Twitter-König. Er entschied sich dazu, einen Flüchtling bei sich zu Hause in seiner vier Millionen Pfund„schweren“ Residenz in Surrey aufzunehmen.