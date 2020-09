Wie aus Prinz Charles König George wird

Charles soll für seine Beförderung nach ganz oben auch schon Vorkehrungen treffen. Laut „Gala“ denkt der leidenschaftliche Umwelt- und Klimaschützer intensiv über seine künftige Rolle nach. Damit eng verknüpft ist auch der Name als Oberhaupt des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten. König Charles III. soll für ihn nicht so einen guten Klang haben, das liegt an den Vorfahren. Charles I. wurde 1649 abgesetzt und hingerichtet, Charles II. blieb als eher derber Lustmolch in Erinnerung.