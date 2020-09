Ewan gewann 3. Etappe - Alaphilippe weiter in Gelb

Die 3. Etappe brachte, wie erst Stunden nach Renn-Ende offiziell wurde, auch die erste schwere Verletzung bei der Tour de France 2020 mit sich. Der Franzose Anthony Perez erlitt bei einem Sturz einen offenen Rippenbruch und einen Pneumothorax. Er hatte sich in der Spitzengruppe zuvor die virtuelle Führung in der Bergwertung erkämpft. Der Oberösterreicher Lukas Pöstlberger wurde rund sieben Kilometer vor dem Ziel in einen Sturz verwickelt. Er erlitt nach Angaben seines Bora-Teams Abschürfungen.