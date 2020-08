700-Mille-Klausel gilt noch: Was tut Messi nun?

Es steht fest, dass Messi auch nicht an der ersten Trainingseinheit zur Vorbereitung auf die neue Saison am Montag um 17.30 Uhr im Trainingszentrum Ciutat Esportiva Joan Gamper teilnehmen wird. Nach dem verpassten Test ist das laut den Sicherheitsregeln der Primera Division verboten. Der Test- und Trainingsboykott bringt den Streit zwischen Profi und Verein in eine neue Dimension. Die Chefetage des Klubs um Präsident Josep Bartomeu werde bald zusammenkommen, um über Konsequenzen zu beraten, so spanische Medien. Auch Sanktionen seien möglich.