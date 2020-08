Die Tücke bei der Lehrstellen-Lücke

Die Lage ist für alle Betroffenen schwierig: Betriebe, die geschlossen oder großteils in Kurzarbeit sind, nehmen heuer manchmal gar keine Lehrlinge auf oder lassen sich die Entscheidung noch bis Herbst offen. Die Jugendlichen – rund 33.000 Kandidaten hat ein Jahrgang – wollen natürlich möglichst in der Nähe und in ihrem Wunschberuf eine Lehre beginnen. Es gab schon Schätzungen, dass die Zahl der 110.000 Lehrstellen in Österreich um rund zehn Prozent sinken könnte. Doch eine aktuelle Erhebung der Wirtschaftskammer zeigt, dass es per Ende Juli bundesweit immer noch um 1277 mehr offene Lehrstellen gibt als suchende Jugendliche.