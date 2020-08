Corona-Aufruf: Infizierte Person in Stadt-Lokal

Nach einer positiven Corona-Testung einer Person in Salzburg, unternimmt die Gesundheitsbehörde der Stadt vorsorglich einen weiteren öffentlichen Aufruf. Dieser richtet sich an Personen, die amDonnerstag, 27.08.2020 in der Zeit von ca. 14 bis 15 Uhr im Innenraum des„ALPIS“ Restaurant (Itzlinger Hauptstraße 31) waren. Sie sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei Auftreten von Symptomen, wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns gilt es umgehend die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren.