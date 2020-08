Maskenverweigerer sind „hirntote Risikopiloten“

„Nur wenn wir alle cool bleiben und uns an die Regeln halten, können wir das Ding unter Kontrolle kriegen“, meinte der Musiker. Wer den Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus ignoriere, gefährde nicht nur andere Menschen, „sondern bedroht auch die möglichst schnelle Rückkehr unserer geilen, breit aufgestellten Kulturszene in Deutschland“, sagte Lindernberg. Die Live-Branche bewege sich wegen der Pandemie am Abgrund, viele ihrer Unternehmen und Mitarbeiter hätten gewaltige Probleme. „Die großen Shows in den Stadien und Arenen können aber erst wieder steigen, wenn wir clean sind.“