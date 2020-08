Sensation: Alte jüdische Grabsteine entdeckt

Jahrhundertelang war Deutschkreutz ein Zentrum jüdischen Lebens im Burgenland – die „Krone“ berichtete kürzlich in einer ausführlichen Reportage darüber. 1938 endete diese kulturelle Hochblüte mit dem Einmarsch der Nazis. Heute erinnern einige Gedenkstätten sowie der restaurierte jüdische Friedhof an die Geschichte der Juden in der Gemeinde, die auf Hebräisch Zelem, hieß. Umso größer war die Überraschung, als Arbeiter beim Abriss eines alten Hauses plötzlich auf Grabsteine stießen, die offenbar bei der Errichtung als Baumaterial verwendet worden war.