Erste Ischgl-Klagen starten Ende September

Zu Beginn der Corona-Krise in Österreich hat sich Ischgl als wesentlicher Hotspot für eine mögliche Ansteckung herausgestellt, von wo aus das Virus in 45 weitere Staaten getragen worden sei. Mehr als 6000 Tirol-Urlauber aus den Skigebieten Ischgl, Paznauntal, St. Anton am Arlberg, Sölden und dem Zillertal haben sich bereits beim VSV als Geschädigte gemeldet - sie haben sich bei ihrem Urlaub vor Ort angesteckt.