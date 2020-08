Netrebko begeisterte bei russischer Nacht

Zugabe blieb aus



Dieser Wucht kann eine Anna Netrebko standhalten, daraus vielleicht sogar noch den einen oder anderen Glanzmoment für sich ziehen, nicht aber ein Yusif Eyvazov, der zwar versuchte mitzukommen, in den meisten Tutti-Passagen allerdings unterging. Auch wenn er sich in Deutlichkeit und den metallenen Mitten merklich gebessert hat, so musste er doch meistens noch gerade in den Spitzen stemmen, die seine Frau mit einem leichten Flügelschlag überflog. Tatsächlich gelangen ihm die Duettstellen mit Netrebko am besten, wie beispielsweise in der letzten Arie „Twojo moltschanje neponjatno“, in der ihm die hohen Haltetöne immerhin sauber gelangen, vermutlich jedoch deshalb, weil seine Aufmerksamkeit in diesen Momenten nicht dem Druck, sondern seiner Liebsten galt.