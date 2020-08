Riesiger Drogenfund am Wiener Flughafen

Gefälschte Papiere täuschten Heilkraut vor

Die getrockneten Kath-Planzenteile waren den Ermittlungen zufolge ursprünglich für eine Spedition in Niederösterreich bestimmt, der mit gefälschten Papieren vorgetäuscht wurde, dass es sich um die Heilpflanze Moringa handeln würde. An den Dienstleister wurden seit Dezember vergangenen Jahres 14 Sendungen geliefert. Das Gesamtgewicht betrug 5236 Kilo netto, so die Polizei.