Prohaska-Kolumne: Großer Respekt vor Alaba

Es war kein schlechtes Spiel, auch interessant - aber ich habe sicher schon bessere Partien in meinem Leben gesehen. Klar, es ging um viel und noch dazu kennt jeder den anderen ganz genau. Paris Saint-Germain und die Bayern waren sehr gut aufeinander eingestellt. Was beide stark gemacht haben: Sie haben meistens sofort draufgepresst, dann wird’s halt schwierig. Und das trotz der körperlichen Belastungen in der letzten Zeit. Das zeigt, wie stark beide Mannschaften physisch beieinander sind.