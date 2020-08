Die Gemeinden kämpfen mit Unwetter-Nachwehen

Starke Regenmassen ließen in der Nacht auf Sonntag im Innergebirg Flüsse über die Ufer treten und rissen Gerölllawinen mit sich. Die Bergrettung musste mehrere Personen, die in Autos und Häusern eingeschlossen waren, mit einer Baggerschaufel in Sicherheit bringen. In Großarl beschädigte eine riesige Mure das Denkmal „Alte Wacht“. Wie groß der Schaden ist, steht noch nicht fest.