SPÖ-Mitgliederbefragung „sehr korrekt abgelaufen“

Die Beteiligung von 41,3 Prozent ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass es keine Mobilisierung für Rendi-Wagner gab, viele alte Wähler wohl nicht online abgestimmt haben und wegen der Corona-Gefahr nicht zur Post gegangen sind, dazu kommt eine Fülle an Karteileichen, die es bei jeder Partei gibt. Wie ist das gelungen?

Es ist in der Tat eine überraschend hohe Beteiligung. Ich hätte das nicht erwartet. Ein schönes Zeichen dafür, dass sich die Mitglieder neben dem Personellen auch am Inhaltlichen beteiligt haben. Es gab zum Beispiel eine offene Frage an alle: Was erwartest du dir von der SPÖ? Und da haben 70 Prozent geantwortet.