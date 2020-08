Spezia: Das Tor zum Weltkulturerbe in der Serie A

Spezia steht eigentlich für La Spezia. So heißt nämlich die Stadt, die als Tor für das Weltkulturerbe, den Nationalpark Cinque Terre steht. Die Hafenstadt hat 93.000 Einwohner, davon sind Woche für Woche 8-10.000 im „Stadio Alberto Picco“, so heißt das Stadion der Schwarz-Weißen. Zu normalen Zeiten. Denn derzeit darf wegen des Coronavirus auch in Italien kein Fan in die Stadien kommen.