Claudia Schiffer: Vom Topmodel zur Influencerin

Vor einigen Wochen war sie wieder ganz vorn: auf dem Cover der „Elle“. Claudia Schiffer erlebt derzeit ein Comeback. Viele Illustrierte erinnern sich in diesen Tagen an das Supermodel und ihre Kolleginnen Naomi Campbell, Linda Evangelista oder Cindy Crawford, die in den 90er-Jahren nicht nur reich und berühmt wurden, sondern auch eine Ära prägten. Am 25. August wird „La Schiffer“ 50 Jahre alt.