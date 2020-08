Corona: Stadion-Testzentrum könnte länger bleiben

Laut „Krone“-Informationen herrscht vor dem Stadion-Testzentrum auch am zweiten Tag ein enormer Andrang. Ähnliche Corona-Drive-in-Teststationen gibt es auch in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel im Vorarlberger Röthis, in Salzburg in Wals und Zell am See oder in Niederösterreich in St. Pölten. In der Steiermark, in Tirol und Oberösterreich gibt es jeweils mehrere Teststationen über die Bezirke verteilt.