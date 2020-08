Gleitschirmpilot (51) in Gewitterwolke gesogen

Vom Traunstein weggesteuert

Der deutsche Staatsbürger wurde währenddessen durch die starken Aufwinde der Gewitterwolke über den Grünberg hinweg in Richtung Traunsteingipfel gesogen. Dabei klappte sein Gleitschirm etwa drei bis vier Mal komplett ein und entfaltete sich daraufhin sogleich wieder. Dem Piloten des Gleitschirmes gelang es schließlich vom Traunstein wegzusteuern und über den Traunsee zu fliegen. Kurze Zeit darauf kam er in die nächste Gewitterwolke und wurde unkontrolliert etwa acht Kilometer in Richtung Westen bis nach Neukirchen bei Altmünster gesogen.