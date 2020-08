Tuberkulose-Alarm in Grazer Krankenhaus

Die Bürokratie kostete viel Zeit

Im LKH Graz II kann man die doch auffällige Zeitverzögerung allerdings durchaus plausibel erklären: „Nach Abklärung des klinischen Zustandsbildes erfolgte am 13. Juli die Meldung an die Behörde. Am 21. Juli wurden dann der Behörde alle Personen genannt, die in diesem Zeitraum einen möglichen Kontakt mit dem betroffenen Patienten gehabt haben könnten“, teilte die ärztliche Direktion des LKH Graz II auf Anfrage der „Steirerkrone“ mit.