Casino Zell am See: Weiterer Mitarbeiter positiv

Nach dem Auftreten des ersten Falles wurde ein weiterer Mitarbeiter positiv getestet. Insgesamt wurden nun zwei Personen des Casino-Personals positiv auf Covid-19 getestet. „In den Casinos muss sich immer jeder ausweisen. Das ist keine Corona-Maßnahme. Uns sind deshalb alle Daten der Gäste bekannt“, beruhigt Casinos-Sprecher Patrick Minar jedoch. Die Casinos seien stets bestrebt alle Abstände einzuhalten. „Das gilt für alle Bereiche. Die Spieler an den Tischen wurden reduziert, bei den Automaten ist teilweise nur jeder zweite in Betrieb oder es schützen Plexiglaswände die Gäste. Seit dem Corona-Vorfall in Zell am See gilt für die Mitarbeiter eine generelle Maskenpflicht“, betont Minar. Die Ergebnisse der weiteren betroffenen 21 Mitarbeiter waren negativ, eine Person soll noch morgen getestet werden. Die 23 Kollegen, die gleichzeitig Dienst hatten, wurden vorsichtshalber getestet. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Der zusätzliche Aufruf durch die Behörde ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit jeder der 300 Gäste möglichst schnell von dem Verdacht erfährt.