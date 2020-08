Geheimdeal um Öffi-Chef: Kritik an Postenschacher

Als die SPÖ in Graz noch etwas zu sagen hatte, hievte sie ihre Leute in Spitzenpositionen bei den Stadtwerken. Dass jetzt die FPÖ Anspruch auf einen der drei Vorstandsposten bei der Holding Graz erhebt - c’est la vie. Dass der Name publik wird, bevor der Posten überhaupt ausgeschrieben ist, war so sicher nicht geplant.