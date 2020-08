Hamilton vor Bottas: Mercedes dominiert Training

Valtteri Bottas war nach einem folgenschweren Reifenschaden vor Wochenfrist im Finish auf Rang elf zurückgefallen, Hamilton dagegen rettete sich an der Spitze ins Ziel. Der Brite führt die WM-Wertung 30 Punkte vor Bottas an. Am Sonntag kann ihm - so die Reifen halten - wohl nur sein finnischer Stallkollege seinen achten Heimsieg in Silverstone streitig machen.