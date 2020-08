Nach Überholmanöver im Straßengraben gelandet

Die 51-Jährige hatte noch dazu in einer Doppelkurve der Weißensee Straße den Sattelzug, gelenkt von einem 62-jährigen Kraftfahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal/Drau, überholen wollen, als sie im Zuge des Überholmanövers vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers mit dem Motorrad auf das linke Straßenbankett geriet und in weiterer Folge vor dem Lkw zu Sturz kam. Schließlich landete sie im Straßengraben. Die Frau wurde nur leicht verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.