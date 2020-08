Neues Haus mit einer idealen Nähe zur Natur

Völlig anders als fälschlicherweise kolportiert, sieht die Zukunft des Biologiezentrums aus: Es wird in den nächsten Jahren einen eigenen Neubau am Gelände des Freilichtmuseums Sumerauerhof in St. Florian bekommen. „Das ist ideal, dort gibt es einen Bauerngarten, alte Baumbestände“, sagt Landesmuseums-Chef Alfred Weidinger über die Naturnähe.