Eisbullen starten ins Teamtraining

"Wir sind aktuell noch etwas limitiert, was unseren Kader anbelangt. Ein paar Jungs sind rekonvaleszent, die anderen aktuell beim Bundesheer. Daher haben wir uns dazu entschlossen, die Möglichkeit zu nutzen, um an den Skills der Spieler zu arbeiten." Dafür wurden zwei Gruppen gebildet, um individueller auf die Cracks eingehen zu können. "Die Trainer können mit den Spielern einfach persönlicher arbeiten", konstatierte auch Thomas Raffl. Mit vielen Wiederholungen könne man wieder zu seiner Leistung finden, so Raffl. "Im Sommer kann man als Profi machen was man will, das erste Eistraining ist immer wieder wie neu."