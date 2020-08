Die Ansage vor dem Rathaus auch bestätigt

„Wenn ich zurückdenke, dass ich als Kind wasserscheu war, ist es schon ganz cool nun als Schwimmerin für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio qualifiziert zu sein“, lacht die burgenländische Rückenschwimmerin Lena Grabowski, die ihr Olympia-Limit bereits in der Tasche hat, am Rande der Staatsmeisterschaften in Graz.