Ein Wunder muss her!

Aufgewärmt hat sich die Eintracht am letzten Wochenende daheim mit einem Test gegen Ex-Trainer Nico Kovac und AS Monaco. Am Rande waren Transfers Hauptthema: Mijat Gacinovic wechselt zu Hoffenheim - quasi im Tausch kommt mit Steven Zuber ein Schweizer Nationalspieler zur Eintracht. Dazu bahnt sich ein weiterer Deal in Pamplona an: An Lucas Torro ist Osasuna dran. Verhandlungsfortschritte kommentiert Peintinger nicht - zu einem Transfergerücht um Kevin Trapp (und Hertha BSC Berlin) aber winkt er ab: „Der Kevin ist unser Einser-Goalie und hat einen langjährigen Vertrag.“