WAC startete ohne Weissman in die Vorbereitung

Die am Freitag durchgeführten Corona-Tests waren allesamt negativ, den Einheiten steht damit nichts im Wege. Den ersten Test absolviert der Europa-League-Starter am 12. August (18 Uhr) in Velden gegen Sparta Prag. Ehe es von 16. bis 21. August ins Trainingslager nach Maria Alm geht, im Rahmen dessen man in einem hochkarätigen Test am 18. August (18 Uhr) in Saalfelden auf den niederländischen Topklub Ajax Amsterdam trifft, treten die Wolfsberger auch noch am 14. August (17 Uhr) gegen den Zweitligisten SV Lafnitz an.