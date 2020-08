168 Corona-Infektionen durch Reiserückkehrer

Seit Samstag gab es 13 Neuinfektionen in Oberösterreich. Bei Fällen, die auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind, ist ein Anstieg auf in Summe 168 (plus 3) Infizierten zu verzeichnen. Bisher gibt es 115 Reisende, die 53 Personen infiziert haben. In St. Wolfgang hat sich die Fallzahl auf 78 Personen erhöht. Alle Mitarbeiter von Covid-19-Fällen betroffenen Hotels werden heute, Montag, und morgen erneut getestet.