Schreibfehler kommen Salzburger teuer zu stehen

Eine Nachzahlung zum Start in den neuen Job

Eine hohe Rückzahlung steht wohl auch für einen Seekirchner an. Der Mann verlor im April seinen Job. Er bezieht Arbeitslosengeld, hat ein Kleingewerbe. Ab September weitet er dies zu seinem Hauptberuf aus. Nun fordert das AMS das Arbeitslosengeld zurück: „Über das Jahr gesehen komme ich so über die Nebenverdienstgrenze.“ Er hat nun zwei Möglichkeiten: 7000 Euro bezahlen, oder erst 2021 zu arbeiten beginnen - und weiter Arbeitslose beziehen.