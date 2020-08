Rapid gewinnt seinen ersten Test mit einem „Neuen“

Gegentreffer per Elfmeter

Im Gegenzug musste die junge Rapid-Mannschaft aber einen unerwarteten Rückstand hinnehmen: Nachdem Paul Gartler, dessen Vertrag in diesen Tagen verlängert worden war, mit einem Gegenspieler zusammenstieß, gab es Elfmeter - der Gastgeber ging in Führung (31.). Rapid wusste aber zu antworten: Zuerst mit einem scharfen und guten Weitschuss von Adrian Hajdari, der am Kreuzeck vorbeizog (34.). Dann mit dem Ausgleich, als Lukas Sulzbachers Flanke den Kopf von Ercan Kara fand - 1:1 (39.). Und der Stürmer stellte zwei Minuten später auf 2:1, als er nach feinem Pass von Thomas Murg nur mehr ins leere Tor schieben musste (41.). Und mit der schönsten Aktion des Spiels - einer Kombination über mehrere Stationen - stellte Christoph Knasmüllner per sattem Schuss ins Eck auf 3:1 (45.). Das war auch der Pausenstand.