Bauern-Funktionär sattelt auf Immobilien um

„Mit der Plaza Group konnte bereits ein langjähriger Partner an Bord geholt werden“, jubelt das Konsortium der Gesundheitswelt. Auf einer Gesamtnutzfläche von rund 17.000 Quadratmetern wird es neben den medizinischen Schwerpunktbereichen auch ein Hotel, zahlreiche Gastronomiebetriebe, Shops, ein hochmodernes Konferenz- sowie Seminarzentrum und einen Kindergarten geben. Die Baugenehmigung dafür wurde nun seitens der Stadt erteilt. In Summe werden also in das multifunktionale Gesundheitsprojekt in der ersten Ausbaustufe rund 65 Millionen Euro investiert.